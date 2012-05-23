Нужен набор порядка 10 иконок в приложение Windows Phone Должны быть в стиле Metro Design, технически оформлены, как в приложенных файлах
Нарисовать иконку 200x200
Нарисовать красивейшую картинку, символизирующую большой выбор автобусов.
Предположительно это будет веер карт, на каждой изображен автобус. Все разного типа.
Назначение картинки смотрите в приложенном файле.
На выходе — файл .PNG
Заявки фрилансеров
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