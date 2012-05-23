Нарисовать иконку 200x200

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт9 заявок185 просмотров

Нарисовать красивейшую картинку, символизирующую большой выбор автобусов.

Предположительно это будет веер карт, на каждой изображен автобус. Все разного типа.

Назначение картинки смотрите в приложенном файле.

На выходе — файл .PNG

13 лет назад
feudor
Фёдор 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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