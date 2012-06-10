Приветствую! Есть задача нарисовать несколько сетов иконок для нескольких строительных сайтов. Рассматриваю различные стили исполнения (пиксельарт, вектор, пластикстайл и т.п.) - предлагайте! Турбомилковского качества не требуется ...
Иконки для интернет-магазина компьютеров
размеры 128*128
Компьютеры
Мониторы
Принтеры, cканеры, копиры
Клавиатуры и мыши
ИБП
Сетевые фильтры
Корпуса
Блоки питания
Акустические системы
Лицензионное ПО
Сетевое оборудование
Рули
Web-камеры
Игровые манипуляторы
USB Хабы
Память Flash, card reader
Очки 3D
Жесткие диски SSD
Итого 18
Бюджет 100уе
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Иконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5
Подбор цветового решения для графического интерфейса медиа-устройстваИконки и Пиксель-артнет заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Нужно нарисовать фон для 4-х модулей (см. вложение). В оттенках сайта, серый и красный. У каждого из четырёх небольшое фото/рисунок, соответствующие заголовку. Возможно использование узора, либо значка Мицубиси. Размер 238px ...Завершен13 лет назад
Приветствую! Нужно сделать 20 иконок в размере около 24х24 px. Причем, примерно 10-15 иконок - уже есть в векторе, т.е. их даже не нужно придумывать, а просто корректно оптимизировать под маленький размер. ...Завершен13 лет назад
Сайт www_nedorogo_kz На нем вверху 5 иконок, они шли вместе с шаблоном. Нужны другие. Первая. Сайт бесплатно, курс по созданию и раскрутке сайта за 14900 тенге. Возможно тут учебник надо отрисовать или ...Завершен13 лет назад
1. Многоканальная связь 2. Статистика звонков 3. Голосовое приветствие 4. Запись звонковЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте уважаемые фрилансеры, для сайта (макет в приложении). Необходимо разработать 16 стильных иконок, размером 100 на 100 пикс. Работаем до полного утверждения заказчиком, сначала утверждаем оду иконку с ним и далее по аналогии ...Завершен13 лет назад
Иконки для категорий Ремонт телевизоров, установка антенн, прокладка антенного кабеля. Ремонт холодильников Ремонт и подключение стиральных машин. Ремонт и подключение посудомоечных машин. Ремонт электроплит, варочных панелей и духовых ...Завершен13 лет назад
- $50
Необходимо сделать фавикон для интернет-магазина детских игрушек.Завершен13 лет назад
Требуется сделать дизайн кнопок и скин Пример ,как основа ниже http://sbsmegamall.ru/ru/photo/vtour/ Интересуют готовые png и psd (что бы я сам мог изменять цвет рамки) А так ...Завершен13 лет назад