6 иконок, тематика ремонт техники

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок172 просмотра

Нужно нарисовать 6 иконок

ремонт телефонов, ремонт планшетов, ремонт навигаторов, ремонт электронных книг, ремонт ноутбуков, ремонт плееров

Размеры иконок 48*48

Бюджет за 6 иконок 40 у.е.

13 лет назад
bogatir
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$40
2 дня
Заказывал иконки для ремонта телефона, работа выполнена! Рекомендую
Спасибо Андрею за приятное сотрудничество. С оплатой проблем не имелось, вполне компетентный и приятный человек! Perfecto Web рекомендует!

Заявки фрилансеров

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад