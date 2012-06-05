Набор иконок нужен

Требуется разработать сет из ~15-20 иконок достаточно типового содержания (адрес, телефон, добавить отзыв, оценка, фото и т.п. - полный список и фирменные цвета предоставлю. Иконки нужны в достаточно минималистичном стиле, с упором на читаемость, без ...