Набор иконок нужен

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт23 заявки300 просмотров

Отрисовать набор иконок по приведенному примеру по заданным размерам

13 лет назад
cosanostra
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров