Требуется разработать сет из ~15-20 иконок достаточно типового содержания (адрес, телефон, добавить отзыв, оценка, фото и т.п. - полный список и фирменные цвета предоставлю. Иконки нужны в достаточно минималистичном стиле, с упором на читаемость, без ...
Набор иконок для мобильного приложения
Нужен набор иконок для мобильного приложения Windows Phone в стиле Metro Design - минималистично, двухцветно, векторная графика (т.к. нужны разные размеры), пример приложен
В настоящий момент требуется 5 иконок для 5 категорий наук:
Гуманитарные науки
Общественные науки
Естественные науки
Точные науки
Профессии и Прикладные науки
Интересует цена, сроки, примеры похожих работы
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