Набор иконок для мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен12 заявок276 просмотров

Нужен набор иконок для мобильного приложения Windows Phone в стиле Metro Design - минималистично, двухцветно, векторная графика (т.к. нужны разные размеры), пример приложен

В настоящий момент требуется 5 иконок для 5 категорий наук:

Гуманитарные науки

Общественные науки

Естественные науки

Точные науки

Профессии и Прикладные науки

Интересует цена, сроки, примеры похожих работы

13 лет назад
elenoize
Максим 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
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Интересная работа, четкое ТЗ, конструктивный отклик, своевременная оплата! Рекомендую всем!
sozidai
Антон 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$50
3 дня
Отличный результат. Креативный подход, желание довести работу до конца. Результатом доволен, в приложении смотрится отлично. Всем рекомендую.
Доходчивое объяснение задания, приятное общение. Было приятно работать с Максимом, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
sozidai
Антон 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад