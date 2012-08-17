Сергей Иконников cosanostracosanostra
38 летРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Студия
Дизайн сайта небольшой компании - от 80 000 р.
Дизайн промо-сайта от 120 000 р. до бесконечности
Дизайн сайта крупной компании (информационный дизайн) - от 50 000 р.
Иконки - 10 000 р. набор из 5 штук
3D - по договоренности; например, смоделировать машину - 50 000 р.
Презентации - от 50 000 р. до бесконечности
Сроки выполнения чуть длиннее чем у большинства организаций (думаем, когда делаем)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Визитки для "X-team"197 просмотров
- Презентация для «ГАЗа»176 просмотров
- Презентация для «ГАЗа»203 просмотра
- Презентация для «ГАЗа»169 просмотров
- Презентация для «ГАЗа»190 просмотров
- Презентация для «ГАЗа»185 просмотров
- Без названия193 просмотра
- Презентация для «ГАЗа»180 просмотров
- Заглушка бизнес-портала373 просмотра
- 404 страница для Шавской долины376 просмотров
- Шавская долина366 просмотров
- Без названия229 просмотров