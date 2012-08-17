Студия

Дизайн сайта небольшой компании - от 80 000 р.

Дизайн промо-сайта от 120 000 р. до бесконечности

Дизайн сайта крупной компании (информационный дизайн) - от 50 000 р.

Иконки - 10 000 р. набор из 5 штук

3D - по договоренности; например, смоделировать машину - 50 000 р.

Презентации - от 50 000 р. до бесконечности

Сроки выполнения чуть длиннее чем у большинства организаций (думаем, когда делаем)