Отрисовать набор иконок по приведенному примеру по заданным размерам
Иконки для сайта объявлений
Здравствуйте.
Требуется нарисовать красивые иконки для сайта объявлений, для категорий первого уровня на главной странице.
Иконки требуется выполнить в таком стиле как здесь: http://slando.ua
Размер: 60х60 px
Просьба не предлагать иконки скачанные из файлообменников. Нужны качественные, авторские иконки. Спасибо.
Всего 12 категорий (12 иконок):
Электроника
Детский мир
Дом и сад
Животные, птицы
Мода, стиль и здоровье
Хобби, отдых и спорт
Работа
Недвижимость
Транспорт
Услуги
Бизнес
Знакомства
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