Иконки для сайта объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен2 заявки195 просмотров

Здравствуйте.

Требуется нарисовать красивые иконки для сайта объявлений, для категорий первого уровня на главной странице.

Иконки требуется выполнить в таком стиле как здесь: http://slando.ua

Размер: 60х60 px

Просьба не предлагать иконки скачанные из файлообменников. Нужны качественные, авторские иконки. Спасибо.

Всего 12 категорий (12 иконок):

Электроника

Детский мир

Дом и сад

Животные, птицы

Мода, стиль и здоровье

Хобби, отдых и спорт

Работа

Недвижимость

Транспорт

Услуги

Бизнес

Знакомства

13 лет назад
yurec2073
Юрий 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Traverz
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
40 отзывов
13 лет назад
$50
2 дня
Остался доволен работой с Вячеславом. В процессе выполнения с моей стороны часто вносились корректировки и дополнения к заданию, которые были учтены и добросовестно выполнены. Быстро и качественно!
Не откажусь и от дальнейшего сотрудничестыва.

Заявки фрилансеров

Traverz
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
40 отзывов
13 лет назад