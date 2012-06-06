Здравствуйте. Требуется нарисовать красивые иконки для сайта объявлений, для категорий первого уровня на главной странице. Иконки требуется выполнить в таком стиле как здесь: http://slando.ua Размер: 60х60 px Просьба не предлагать иконки ...
Нарисовать иконки
Задача: нарисовать 34 иконки 16x16 пикселей для туристического проекта.
Каждая иконка соотвествует категории туров, например [Горящие туры], [Пляжный отдых] или [Европа] и должна быть визуально читаема, т.е при взгяде на нее, не читая название категории рядом, человек должен понимать, что это за категория.
Иконки должны быть качественно отрисованы. По стилистике нравятся наборы бесплатных иконок Fugue Icons, Farm-fresh, Apple Emoji.
Пишите примерную стоимость работ, примеры из портфолио и сроки.
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