Нарисовать иконки

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  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт15 заявок234 просмотра

Задача: нарисовать 34 иконки 16x16 пикселей для туристического проекта.

Каждая иконка соотвествует категории туров, например [Горящие туры], [Пляжный отдых] или [Европа] и должна быть визуально читаема, т.е при взгяде на нее, не читая название категории рядом, человек должен понимать, что это за категория.

Иконки должны быть качественно отрисованы. По стилистике нравятся наборы бесплатных иконок Fugue Icons, Farm-fresh, Apple Emoji.

Пишите примерную стоимость работ, примеры из портфолио и сроки.

13 лет назад
abcunt
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров