Сделать иконки для интернет-магазина

Задача: нарисовать 34 иконки 16x16 пикселей для туристического проекта. Каждая иконка соотвествует категории туров, например [Горящие туры], [Пляжный отдых] или [Европа] и должна быть визуально читаема, т.е при взгяде на нее, не читая название ...