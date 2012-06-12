Задача: нарисовать 34 иконки 16x16 пикселей для туристического проекта. Каждая иконка соотвествует категории туров, например [Горящие туры], [Пляжный отдых] или [Европа] и должна быть визуально читаема, т.е при взгяде на нее, не читая название ...
Иконка для сайта
Добрый день.
Для сайта нужно нарисовать высококачественную и красивую иконку размеры 120х120.
Нужен пунктуальный человек, который сделает быстро и качественно.
Если заинтересовались, оставляйте данные для связи (icq) и желаемые размеры оплаты.
Спасибо за внимание.
Заявки фрилансеров
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