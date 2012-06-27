Нужны картинки платежных систем

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен19 заявок304 просмотра

Нужно сделать 20 картинок известных платежных систем.

На сайте http://artmodel.org.ua

в самом низу есть такие картинки

Суть такова -

нужно сделать картинки каждой платежки в 2х ваниантах одинаковых размеров (белый и цветной)

тоесть просто повторить что есть на сайте но более качественно сделать.

Список платежек в личку

13 лет назад
ttdot
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

valgeor
54 года
13 лет в сервисе
Был
17 часов назад
13 лет назад
$15
2 дня
Рад был сотрудничать! Все быстро и качественно!
Спасибо за оцену работы. Сотрудничать с Вами было приятно. Желаю Вам Удачи!

Заявки фрилансеров

valgeor
54 года
13 лет в сервисе
Был
17 часов назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Favicon

    Необходимо разработать favicon для мебельного сайта. Бюджет обсуждается! Оплата WMR или ЯД

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Набор иконок (иллюстраций) для сайта

    Необходимо нарисовать иконки размером 128*128 px на ИТ тематику. Примерный стиль apple, много примеров на дрибббле есть. Темы к иконкам: 1. ИТ аутсорсинг, качественно обслуживание, квалифицированные инженеры 2. ИТ консалтинг, проекты ...

    Иконки и Пиксель-арт13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Иконка для сайта

    $50

    Добрый день. Для сайта нужно нарисовать высококачественную и красивую иконку размеры 120х120. Нужен пунктуальный человек, который сделает быстро и качественно. Если заинтересовались, оставляйте данные для связи ...

    Иконки и Пиксель-арт15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать иконки

    Задача: нарисовать 34 иконки 16x16 пикселей для туристического проекта. Каждая иконка соотвествует категории туров, например [Горящие туры], [Пляжный отдых] или [Европа] и должна быть визуально читаема, т.е при взгяде на нее, не читая название ...

    Иконки и Пиксель-арт15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Иконки для сайта объявлений

    Здравствуйте. Требуется нарисовать красивые иконки для сайта объявлений, для категорий первого уровня на главной странице. Иконки требуется выполнить в таком стиле как здесь: http://slando.ua Размер: 60х60 px Просьба не предлагать иконки ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Набор иконок для мобильного приложения

    Нужен набор иконок для мобильного приложения Windows Phone в стиле Metro Design - минималистично, двухцветно, векторная графика (т.к. нужны разные размеры), пример приложен В настоящий момент требуется 5 иконок для 5 категорий ...

    Иконки и Пиксель-арт2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Сет из 15-20 иконок

    Требуется разработать сет из ~15-20 иконок достаточно типового содержания (адрес, телефон, добавить отзыв, оценка, фото и т.п. - полный список и фирменные цвета предоставлю. Иконки нужны в достаточно минималистичном стиле, с упором на читаемость, без ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад