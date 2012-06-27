Для разрабатываемого приложения, для iPhone, iPad нужно сделать качественную иконку (на качественном уровне иконок Apple) Нужен профи с опытом создания подобных иконок
Нужны картинки платежных систем
Нужно сделать 20 картинок известных платежных систем.
На сайте http://artmodel.org.ua
в самом низу есть такие картинки
Суть такова -
нужно сделать картинки каждой платежки в 2х ваниантах одинаковых размеров (белый и цветной)
тоесть просто повторить что есть на сайте но более качественно сделать.
Список платежек в личку
Выбранный исполнитель
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