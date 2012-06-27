Нужны картинки платежных систем

Нужно сделать 20 картинок известных платежных систем.

На сайте http://artmodel.org.ua

в самом низу есть такие картинки

Суть такова -

нужно сделать картинки каждой платежки в 2х ваниантах одинаковых размеров (белый и цветной)

тоесть просто повторить что есть на сайте но более качественно сделать.

Список платежек в личку