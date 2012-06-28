Необходимо нарисовать иконки размером 128*128 px на ИТ тематику. Примерный стиль apple, много примеров на дрибббле есть. Темы к иконкам: 1. ИТ аутсорсинг, качественно обслуживание, квалифицированные инженеры 2. ИТ консалтинг, проекты ...
Favicon
Необходимо разработать favicon для мебельного сайта.
Бюджет обсуждается!
Оплата WMR или ЯД
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Сделать иконки для категорий для посуды.Иконки и Пиксель-арт12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Добрый день. Для сайта нужно нарисовать высококачественную и красивую иконку размеры 120х120. Нужен пунктуальный человек, который сделает быстро и качественно. Если заинтересовались, оставляйте данные для связи ...Иконки и Пиксель-арт15 заявокЗакрыт13 лет назад
Задача: нарисовать 34 иконки 16x16 пикселей для туристического проекта. Каждая иконка соотвествует категории туров, например [Горящие туры], [Пляжный отдых] или [Европа] и должна быть визуально читаема, т.е при взгяде на нее, не читая название ...Иконки и Пиксель-арт15 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Требуется нарисовать красивые иконки для сайта объявлений, для категорий первого уровня на главной странице. Иконки требуется выполнить в таком стиле как здесь: http://slando.ua Размер: 60х60 px Просьба не предлагать иконки ...Завершен13 лет назад
- $500
Отрисовать набор иконок по приведенному примеру по заданным размерамИконки и Пиксель-арт23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен набор иконок для мобильного приложения Windows Phone в стиле Metro Design - минималистично, двухцветно, векторная графика (т.к. нужны разные размеры), пример приложен В настоящий момент требуется 5 иконок для 5 категорий ...Иконки и Пиксель-арт2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Требуется разработать сет из ~15-20 иконок достаточно типового содержания (адрес, телефон, добавить отзыв, оценка, фото и т.п. - полный список и фирменные цвета предоставлю. Иконки нужны в достаточно минималистичном стиле, с упором на читаемость, без ...Завершен13 лет назад
Нужно нарисовать для сайта (блога) 2 иконки. И одно название.Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно нарисовать 6 иконок ремонт телефонов, ремонт планшетов, ремонт навигаторов, ремонт электронных книг, ремонт ноутбуков, ремонт плееров Размеры иконок 48*48 Бюджет за 6 иконок 40 у.е.Завершен13 лет назад