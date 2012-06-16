6 иконок для сайта

Для сайта нужны 3 иконки:

"Бесплатная доставка". На иконке должна быть машинка. Рядом будет текст "Бесплатная доставка".

"100% качество". Иконка должна символизировать качество товара.

"Гарантия возврата". Иконка должна выражать возможность возврата товара. Возможно зацикленная стрелочка(и).

Иконки нужны в размерах 120х75 и 40х25.

Иконки должны быть простые, без наворотов (по подобию того, как сделано здесь sapato.ru или здесь bonsport.ru - в шапке "возврат товара", "гарантия", "доставка") и обязательно выполненные в стиле сайта, чтобы на страницах они смотрелись гармонично.

Высылайте, пожалуйста, Вашу стоимость и сроки выполнения. Понравившимся исполнителям вышлю ссылку на сайт.

Оплата - WMR.