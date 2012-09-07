Нужно сделать 20 картинок известных платежных систем. На сайте http://artmodel.org.ua в самом низу есть такие картинки Суть такова - нужно сделать картинки каждой платежки в 2х ваниантах ...
Иконки меню для сайта
Нужно сделать иконки главного меню сайта до 20 штук.
Размер 21*21. Две иконки тестовые. Если подходит, работаем до победы.
Дилетантам - просьба не обращаться. Без обид. Нету времени на эксперименты.
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