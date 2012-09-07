Иконки меню для сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен17 заявок388 просмотров

Нужно сделать иконки главного меню сайта до 20 штук.

Размер 21*21. Две иконки тестовые. Если подходит, работаем до победы.

Дилетантам - просьба не обращаться. Без обид. Нету времени на эксперименты.

13 лет назад
danke2
Андрей 
54 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

HAMeleon-ART
Анатолий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$100
3 дня
Анатолий выполнил свою работу быстро, качественно и не дорого. Внимательный, культурный и вежливый. Мне понравилось сотрудничество с ним :)
Адекватный заказчик и человек.Требователен,внимателен к деталям и знает чего хочет,это плюс,так как четко понимаешь суть задачи.Было приятно посотрудничать.Первый отзыв и он положительный - желаю удачи на ресурсе!

Заявки фрилансеров

HAMeleon-ART
Анатолий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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