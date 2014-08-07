Доработки сайта

wow-calendar.ru

На сайте нужно поправить мелкие недочеты (магазин VirtueMart2):

1. Корзина на основе плагина OnePage Checkout не принимает файлы от клиентов сайта - этот плагин оказался не совместим с плагином загрузки файлов VMUpload

2.Убрать все неработающие упоминания о необходимости регистрации в карточках товара - регистрация там не нужна (вообще не нужна регистрация) и подписку на канал RSS в разделах "Блог" и "Новости"

3.Починить ленту "Наши новинки" на главной странице - она не прокручивается при нажатии на стрелку и цены товаров не показывает.

Вообщем, нужен программист, имевший опыт работы с такими вещами. Возможно сотрудничество на длительное время - в качестве технической поддержки сайта.