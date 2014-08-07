Написать парсер сайтов

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  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок232 просмотра

требуется написать парсер нескольких автомобильных сайтов. RST и Auto.ria.ua. Результаты сохранять в базе

11 лет назад
maxicash
Андрей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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