Опыт работы: от 2х лет. Требования: - Опыт веб-разработки от одного года, программирования – не менее двух лет. ...
Написать парсер сайтов
требуется написать парсер нескольких автомобильных сайтов. RST и Auto.ria.ua. Результаты сохранять в базе
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