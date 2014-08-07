Нужно разработать скрипт, который по известному id будет вытягивать данные о погоде из xml http://rp5.ru/rss/35714/ru и выводить на сайте.
Помощь Php-учителя
Нужен учитель буквально на пару часов, есть пример задания, хочу чтобы вы его сделали и объясняли как вы это делаете, естественно в скайпе. Само задание не сложное. Нужно создать одну страницу, что именно скажу после. Можно добавить немножко JavaScript, чтобы при нажатии на кнопку елемент открывался. Так же в начале надо настроить БД в денвере.
Кто готов, пишите сразу ваш скайп.
Цена 150-200р.
Заявки фрилансеров
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