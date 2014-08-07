Помощь Php-учителя

Нужен учитель буквально на пару часов, есть пример задания, хочу чтобы вы его сделали и объясняли как вы это делаете, естественно в скайпе. Само задание не сложное. Нужно создать одну страницу, что именно скажу после. Можно добавить немножко JavaScript, чтобы при нажатии на кнопку елемент открывался. Так же в начале надо настроить БД в денвере.

Кто готов, пишите сразу ваш скайп.

Цена 150-200р.