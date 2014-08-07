Настроить систему контроля версий git

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки168 просмотров

Раньше не приходилось пользоваться системами контроля версий, теперь эта возникла необходимость.

Нужен человек хорошо разбирающийся в git который поможет все установить сервере и настроить под нужды проекта, проконсультировать разработчиков.

Git
11 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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