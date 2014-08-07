Опыт работы: от 2х лет. Требования: - Опыт веб-разработки от одного года, программирования – не менее двух лет. ...
Настроить систему контроля версий git
Раньше не приходилось пользоваться системами контроля версий, теперь эта возникла необходимость.
Нужен человек хорошо разбирающийся в git который поможет все установить сервере и настроить под нужды проекта, проконсультировать разработчиков.
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