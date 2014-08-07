Программист php/html для простой работы

Нужен программист для выполнения работы, по созданию различных редиректов, и написанию небольших скриптов очень простых. Задача будет состоять что бы вычистить 404 ошибки. Сайт не раз менялся, и остались внешние ссылки, которые ведут на 404 ошибки, кое что нужно будет редиректить, для каких то вещей нужно будет написать вывод картинок заглушек. Понадобятся знания php и html. Работа не сложная, рассмотрим предложения от новичков.

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