Сделать фильтры на товары Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок136 просмотров

Всем доброго времени суток, нужно сделать фильтры на товары как на сайте:http://santehnika-tut.ru

От вас стоимость и сроки.

С уважением Дмитрий.

11 лет назад
Kulya
Кулик 
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kandidat1985
Антон 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$60
1 день
Отличный специалист, всем доволен.
Хороший заказчик. Всё устраивает.

Заявки фрилансеров

kandidat1985
Антон 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад