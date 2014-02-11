kandidat1985

Антон kandidat1985

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
1С Битрикс

bitrix

php

jquery

javascript

css

html

Отзывы заказчиков

dimanov
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Требуется доработать сайт
Качественно и в срок все исполняет. Поставленную задачу исполнил на отлично, продолжаем сотрудничество.
Чёткие задания, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Kulya
Кулик 
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Сделать фильтры на товары Битрикс
Отличный специалист, всем доволен.
Хороший заказчик. Всё устраивает.
Ответный отзыв
Dieselfirst
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$160
9 баллов
11 лет назад
Создание модуля выгрузки прайсов
Задача была выполнена качественно, также Антон помог решить попутные проблемы не связанные с заданием, рекомендую.
Комфортная работа с заказчиком.
Ответный отзыв
qwerti_ru
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Доработать сайт - на 1с-Битриксе
PHP
Все сделано. Спасибо. Рекомендую к сотрудничеству.
Нормальный заказчик.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
2 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 1 дня
нет рейтинга