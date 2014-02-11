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Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
11 лет назад
1С
Качественно и в срок все исполняет. Поставленную задачу исполнил на отлично, продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
Чёткие задания, своевременная оплата. Рекомендую.
$60
10 баллов
11 лет назад
Отличный специалист, всем доволен.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Всё устраивает.
$160
9 баллов
11 лет назад
Задача была выполнена качественно, также Антон помог решить попутные проблемы не связанные с заданием, рекомендую.
Ответный отзыв
Комфортная работа с заказчиком.
$150
10 баллов
11 лет назад
1СPHP
Все сделано. Спасибо. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Нормальный заказчик.
Веб-программирование
2 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
2 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 1 дня
нет рейтинга