Доработать сайт - на 1с-Битриксе

У меня интернет-магазин игрушек, недавно начали работать. www.toy54.ru

Хостинг - Timeweb.

Сайт - на 1с-Битриксе ( Управление сайтом - малый бизнес). Было куплено типовое готовое решение (реализована схема с sku) .

У меня есть ряд пожеланий по настройке сайта.

1. создать страницу Каталога : на странице вывести названия разделов и изображения (как здесь: toy.ru).

(Сейчас ссылка на Каталог ведёт на первый раздел: Автокресла)

2. удобное меню (многоуровневое, раскрывающееся) – как здесь: toy.ru. У меня вложенность меню - 4-5 уровней! (это в одном разделе игрушек такая глубина получилась)

Иконку для разделов тоже хочу свою поставить (солнышко) - она есть.

3. в каталоге - фильтр по свойствам товаров (как здесь: toy.ru). Нужен фильтр горизонтальный, желательно в одну строку. (Я пыталась вставить «умный фильтр» - шаблон 1с-битрикс, но не могу под свой дизайн его подогнать… учиться некогда.. Он установлен, просто отключен)

4. сейчас на главной странице установлены компоненты битрикса, кот.выводятся не корректно :

bitrix:catalog.section.list - сами разделы выводятся , но ведут на страницу кот. "не найдена". Прошу настроить URL страниц или может др.настройки нужны.

fashion:catalog.section - выводятся Товары (инфоблок Товары) но без цен и картинок.ну и ссылка ведёт на страницу кот. "не найдена".. если подставляю инфоблок Модели - вообще не отображается ничего...

Оба эти компонента пока отключены в публичном режиме.

А вот компонент bitrix:news.list на главной странице - баннеры с Товарами - включен, но ссылки не активны. Т.е. при нажатии на баннер - не открывается страница каталога с этим предложением... Не могу понять - что в настройке не так...

просьба настроить компоненты на корректную работу...

Ну и ещё (умные люди посоветовали):

- не нравится что картинки "пляшут" в списке товаров (надо сделать ресайз на уровне пхп, реализуется очень просто)

- рейтинг-звездочки очень крупные и занимают много место (везде пустые), лучше сделать так:

если есть какой-то рейтинг то ставить его прям на картинку в уголке - звездочка и на ней циферка

- не красиво смотрится http://screen.klassman.ru/clip7807032_15Kb.png - уменьшить отступ

- поиск лучше сделать "поиск по заголовкам", т.е. при вводе фразы выпадают варианты (как в яндексе) и ограничить поиск по товарам (чтобы результат поиска выдавать в виде списка товаров)

150 wmz по факту