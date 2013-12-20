Нужно сделать связку лендинга и crm Битрикс 24 через api То есть при отправки письма(формы обратной связи) должна создаваться запись в crm Интересуют цена и сроки.
Настроить VDS и сайт
Сайт не справляется с трафиком, работает медленно, попытался добавить ресурсов серверу, но после этого сайт вообще рухнул.
Нужно восстановить работоспособность сайта и настроить сервер для работы с большим трафиком.
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