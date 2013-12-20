Настроить VDS и сайт

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Закрыт2 заявки128 просмотров

Сайт не справляется с трафиком, работает медленно, попытался добавить ресурсов серверу, но после этого сайт вообще рухнул.

Нужно восстановить работоспособность сайта и настроить сервер для работы с большим трафиком.

11 лет назад
omega92
44 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров