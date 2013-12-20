Модернизация + обновление форума на PHPbb

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки102 просмотра

Требуется программист для обновления и модернизации форума. Необходимо хорошее знание движка PHPbb. Желательно знание WordPress. Для работы с WordPress могу дать другого программиста в команду, либо может отказаться от этого пункта.

ТЗ в файле.

WordPress
11 лет назад
cd1979
46 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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