Перевод Joomla virtuemart и шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок123 просмотра

Надо:

Русифицировать Joomla (включая элементы меню, и текст (копипаст через гугл.транслит)).

Русифицировать Virtuemart и 2K (по аналогии), и все возможные элементы/компоненты и прочее.

Перевести все и полностью.

Пишите стоимость и сроки.

P.S.>оплата по окончанию или безопасная сделка.

Joomla
11 лет назад
codermen
Дмитрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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