1) На странице категории выпадалку поправить http://turtlewax[точка]com.ua/category/no_time/. Нету правого края выпадающего блока. 2) На странице товара эта выпадалка должна быть - возле цены, например, слева. Надпись "объем", затем выпадалка и цена, которая меняться в ...
Корзину в один клик (osCommerce)
Вкратце задание: После перехода к оформлению заказа у покупателя должны запрашиваться его адресные данные (стандартная страница). На этой же странице кнопка "подтвердить заказ", после нажатия на которую выдается страница с сообщением что заказ принят. Страниц с подтверждением адреса, способа оплаты, доставки и прочего нет. Все остальное остается без изменений. Весь функционал корзины, напр. возможность управления длиной полей, способами доставки и оплаты, дополнительными полями, связь с базой данных, управление из консоли, отправка информационных писем и пр. д.б. полностью сохранены.
Приблизительный пример такого принципа работы корзины см. на www.oscomp.ru
Оплата по факту. (Как вариант можно приехать к нам в офис в Москве, продемонстрировать работоспособность и после этого получить оплату. В этом случае рассчитывайте стоимость с учетом поездки).
Пожалуйста в ваших предложениях пишите:
1) Стоимость и максимальные сроки выполнения.
2) Какой опыт работы с данным движком oScommerce.
3) Есть ли у Вас свой сервер для собственного тестирования.
4) Осуществляете ли Вы еще какие-либо услуги по сайтам, напр. дизайн, помощь в раскрутке и пр.
5) Есть ли у Вас возможность принять оплату Киви-деньгами или только за нал?
P.S. Такое задание достаточно востребованное и на его основе можно сделать готовое пакетное решение для дальнейшей продажи.
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