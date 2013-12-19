Корзину в один клик (osCommerce)

Вкратце задание: После перехода к оформлению заказа у покупателя должны запрашиваться его адресные данные (стандартная страница). На этой же странице кнопка "подтвердить заказ", после нажатия на которую выдается страница с сообщением что заказ принят. Страниц с подтверждением адреса, способа оплаты, доставки и прочего нет. Все остальное остается без изменений. Весь функционал корзины, напр. возможность управления длиной полей, способами доставки и оплаты, дополнительными полями, связь с базой данных, управление из консоли, отправка информационных писем и пр. д.б. полностью сохранены.

Приблизительный пример такого принципа работы корзины см. на www.oscomp.ru

Оплата по факту. (Как вариант можно приехать к нам в офис в Москве, продемонстрировать работоспособность и после этого получить оплату. В этом случае рассчитывайте стоимость с учетом поездки).

Пожалуйста в ваших предложениях пишите:

1) Стоимость и максимальные сроки выполнения.

2) Какой опыт работы с данным движком oScommerce.

3) Есть ли у Вас свой сервер для собственного тестирования.

4) Осуществляете ли Вы еще какие-либо услуги по сайтам, напр. дизайн, помощь в раскрутке и пр.

5) Есть ли у Вас возможность принять оплату Киви-деньгами или только за нал?

P.S. Такое задание достаточно востребованное и на его основе можно сделать готовое пакетное решение для дальнейшей продажи.