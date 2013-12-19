Мелкая неприятность на вордпресс

Появилась такая проблемка. Когда-то давно был установлен плагин Platinum SEO на вордпресс.

Этот плагин дает возможность прописывать Title при создании страницы и записи.

Когда создаешь запись или страницу то под ней есть поля где можно менять Title. Так, когда создаешь страницу, эта форма где меняется титл отображается как и раньше. А при создании записи эта форма чего-то не отображается. При этом все титлы сохранились и на страрых записях отображаются на сайте коректно.

В общем нужно чтоб эта форма, при создании записи опять была видна. о ни один титл не должен пострадать.

Т.е плагин работает и все на месте только исчезла форма, которая была, когда создаешь запись и я не могу титл менять.

Сроки и цену писать обязательно.