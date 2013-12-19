Мелкая неприятность на вордпресс

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Завершен2 заявки138 просмотров

Появилась такая проблемка. Когда-то давно был установлен плагин Platinum SEO на вордпресс.

Этот плагин дает возможность прописывать Title при создании страницы и записи.

Когда создаешь запись или страницу то под ней есть поля где можно менять Title. Так, когда создаешь страницу, эта форма где меняется титл отображается как и раньше. А при создании записи эта форма чего-то не отображается. При этом все титлы сохранились и на страрых записях отображаются на сайте коректно.

В общем нужно чтоб эта форма, при создании записи опять была видна. о ни один титл не должен пострадать.

Т.е плагин работает и все на месте только исчезла форма, которая была, когда создаешь запись и я не могу титл менять.

Сроки и цену писать обязательно.

WordPress
11 лет назад
rosbiz
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$5
1 день
С заданием справился очень быстро
Доволен сотрудничеством с Юрием.

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maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад