Требуется доработка страницы на WordPress.

Есть страница, вот такая:

http://www.soccershop.ru/wp/manchester-united-futbolnaya-forma-2013-2014-nike

(в ссылке между 2013 и 2014 -- один дефис, исправьте вручную в барузере, здесь почему-то этот дефис задваивается).

Это мой сайт, доступ предоставлю.

Надо на основе этой страницы сделать некий конструктор, т.е. сделать шаблон, который позднее не специалист

сможет сам копировать и на его основании делать новые (похожие) страницы, меняя надписи и фотографии.

(особенно интересует возможность смены верхнего изображения (шаблона?), и отправка писем из Contact form 7

из разных страниц с разными текстами).