Требуется доработка страницы на WordPress.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки230 просмотров

Есть страница, вот такая:

http://www.soccershop.ru/wp/manchester-united-futbolnaya-forma-2013-2014-nike

(в ссылке между 2013 и 2014 -- один дефис, исправьте вручную в барузере, здесь почему-то этот дефис задваивается).

Это мой сайт, доступ предоставлю.

Надо на основе этой страницы сделать некий конструктор, т.е. сделать шаблон, который позднее не специалист

сможет сам копировать и на его основании делать новые (похожие) страницы, меняя надписи и фотографии.

(особенно интересует возможность смены верхнего изображения (шаблона?), и отправка писем из Contact form 7

из разных страниц с разными текстами).

WordPress
11 лет назад
igor607
Иван 
53 года
21 год в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
11 лет назад
$80
1 день
Алексей оперативно и качественно решил поставленную задачу. Я очень доволен сотрудничеством.
Четко поставленное задание и своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
11 лет назад