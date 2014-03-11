Новыи дизайн внедрить на сайт Cms joomla , был нариросован новый функционал к сайту его надо внедрить и настройть сделать рабочим сайт по функционалу новому в приложение новый дизайн сайта и задание к нему от ...
Требуется доработка страницы на WordPress.
Есть страница, вот такая:
http://www.soccershop.ru/wp/manchester-united-futbolnaya-forma-2013-2014-nike
(в ссылке между 2013 и 2014 -- один дефис, исправьте вручную в барузере, здесь почему-то этот дефис задваивается).
Это мой сайт, доступ предоставлю.
Надо на основе этой страницы сделать некий конструктор, т.е. сделать шаблон, который позднее не специалист
сможет сам копировать и на его основании делать новые (похожие) страницы, меняя надписи и фотографии.
(особенно интересует возможность смены верхнего изображения (шаблона?), и отправка писем из Contact form 7
из разных страниц с разными текстами).
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