Modx настроить корзину

В интернет магазине на MODX Revolution 2.2.10-pl (traditional) на некоторых браузерах не работает корзина, при нажатии на КУПИТЬ в корзине нет пополнений, корзина отдает Error user id! при заходе в нее

гугл хром - где-то работает, где-то нет. Мозилла - где-то работает, где-то нет. ИЕ - не работает вообще

задача срочная