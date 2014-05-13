Modx настроить корзину

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка187 просмотров

В интернет магазине на MODX Revolution 2.2.10-pl (traditional) на некоторых браузерах не работает корзина, при нажатии на КУПИТЬ в корзине нет пополнений, корзина отдает Error user id! при заходе в нее

гугл хром - где-то работает, где-то нет. Мозилла - где-то работает, где-то нет. ИЕ - не работает вообще

задача срочная

MODX
11 лет назад
Recoba20
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

katehiz
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
всё было сделано быстро, рекомендую
Не возникло никаких сложностей, выполнил, оплату получил сразу.

Заявки фрилансеров

katehiz
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад