Есть сайт на wordpress, шаблон с адаптивом. Есть макет с изменениями (psd) к этому шаблону. Задача - внести изменения на сайт (2 страницы), проверить на корректность отработки адаптива с изменениями, несколько мелких правок по ...
Modx настроить корзину
В интернет магазине на MODX Revolution 2.2.10-pl (traditional) на некоторых браузерах не работает корзина, при нажатии на КУПИТЬ в корзине нет пополнений, корзина отдает Error user id! при заходе в нее
гугл хром - где-то работает, где-то нет. Мозилла - где-то работает, где-то нет. ИЕ - не работает вообще
задача срочная
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