Отремонтировать сайт Joomla 2.5.16 + VM2.0.26

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки152 просмотра

Имеется небольшой сайт на Joomla+VirtueMart после неудачных обновлений все стало очень нехорошо. Необходимо привести в порядок , возможно улучшить, довести до ума.

Joomla
11 лет назад
maxpyp
Максим 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

JoomlaCoder
Сергей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов(-1)
11 лет назад
$60
3 дня
Все сделано отлично, лучше чем ожидал. Все время на связи. Понятлив, отзывчив наверняка обращусь еще!

Заявки фрилансеров

JoomlaCoder
Сергей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов(-1)
11 лет назад