"Натянуть" дизайн на UMI.CMS

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Завершен4 заявки188 просмотров

Здравствуйте! Есть рабочий сайт и готовая верстка макета - нужно переодеть сайт в новую верстку

От Вас цена и сроки

Спасибо!

11 лет назад
abramitovd
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

korogan
Денис 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$100
10 дней
Спасибо Денису! Все сделано четко, быстро, в срок Буду готовить еще проекты :)
Четкое ТЗ. Оплата сразу по факту приемки. Рекомендую как заказчика!!!

Заявки фрилансеров

korogan
Денис 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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