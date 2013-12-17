Собрать сайт на NetCat

Здравствуйте уважаемые программисты! У меня есть проект под 1с-bitrix нужно сделать модификации уже готового шаблона и настроить фильтры. Пишите пожалуйста в личку свою почту, кто заинтересован, я вышлю подробное ТЗ для ознакомления, просто много пунктов, ...