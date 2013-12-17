Собрать сайт на NetCat

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Закрыт3 заявки126 просмотров

По готовому дизайну нужно собрать сайт на неткате (каталог продукции)

нужна черновая сборка без настройки фильтров и пр. просто 3 темплейта главная/товарная группа/карточка товара

11 лет назад
viktor001
Виктор 
52 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров