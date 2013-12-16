Разные задачи обслуживания ряда сайтов на netcat, правка написанных скриптов, программинг новых сайтов на netcat, разработка новых скриптов на netcat.
Доработка проекта на Yii
Сайт разрабатывался на Yii, но так и не был закончен. Сейчас ищется новый исполнитель.
Необходимо изучить ТЗ, посмотреть исходник сайта, определить объем работ для завершения проекта, и оценить стоимость работ и срок исполнения.
У потенциального исполнителя должен быть большой опыт реализации крупных проектов на Yii и высокая скорость работы, так как время поджимает.
ТЗ и проект будет предоставлен кандидату.
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