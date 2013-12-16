Доработка проекта на Yii

Сайт разрабатывался на Yii, но так и не был закончен. Сейчас ищется новый исполнитель.

Необходимо изучить ТЗ, посмотреть исходник сайта, определить объем работ для завершения проекта, и оценить стоимость работ и срок исполнения.

У потенциального исполнителя должен быть большой опыт реализации крупных проектов на Yii и высокая скорость работы, так как время поджимает.

ТЗ и проект будет предоставлен кандидату.