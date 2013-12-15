Убрать дубли страниц, Joomla 1.5

У сайта www.domprazdnik.ru написанного на Joomla 1.5 постоянно в Яндексе находятся дубли страниц (в том числе главной).

Вот пример нахождения дублей главной страницы:

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%2C%20%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B&site=domprazdnik.ru&lr=213

http://www.domprazdnik.ru/index.php?option=com_content&task=view&+;id=2070&Itemid=241

Вот пример дублей для рубрики http://www.domprazdnik.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=198&Itemid=309&menuid=91

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2C%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F&lr=213&site=domprazdnik.ru

Наш разработчик вообще обессилел - уже более 600 различных редиректов стоит с дублей на основные страницы, но ситуация за последние 6 месяцев так и не изменилась - до сих пор дубли продолжают плодиться...

Требуется помощь профи.

Т.к. в задаче бьются ссылки - прикрепляю его еще в текстовом файле.