Добрый день! Необходимо форум http://forum.swampfox.ru с движком Simple Machines перенести на движок vBulletin 5. Дополнительно обязательно: - Сохранение всех пользователей (Логин/пароли) - Сохранение (обязательно!) всего контента - Установка ...
Вставить в сайт на WP новый слайдер.
Нужно вставить слайдер http://themes.themepunch.com/?theme=revolution_wp
Исходники все куплены. Дело осталось за малым - засунуть это штуку вместо старого слайдера.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется помощь в настройке шаблона Joomla - http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/27963.htmlЗавершен11 лет назад
- $50
Добрый день, необходимо перевести шаблон вордпресс. Тема дочерняя, на локализацию не реагирует (возможно я что-то неправильно делаю). http://km1.com.ua/tovary-i-uslugi Фразу Browse: - убрать Home » поменять на главную All Products - Все ...Завершен11 лет назад
сайт http://travel-study.ru/ требуется: подобавлять, поудалять попереименовывать странички + на переименованные поставить редиректы. всего порядка 70 страниц полную структуру скину откликнувшимся тоесть в основном изменить структуру для последующего размещения сеотекстов.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу человека хорошо знающий joomla 1.5 для периодических работ. Поскольку работы будут периодическими то удобно было бы при почасовой оплате. На данный момент есть работа на несколько часов. шаблон от rockettheme ...Завершен11 лет назад
У сайта на joomla появились 2 проблемы: 1) стали очень долго грузиться страницы, хотя админка работает быстро; 2) тут скорее всего из-за игры с плагинами проблемка: на странице компонента в админке virtuemart вылезло ...Завершен11 лет назад
На сайте установлен ajax плагин для плавного открытия страниц, но он не совсем корректно отображается. В общем нужно сделать чтобы он корректно работал на всех страницах.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Но в определенных категориях. Сейчас дату, теги и автора убираем при выводе нескольких категорий (список постов). Надо чтобы еще и внутри этих категорий (в постах) убирались эти надписи. Было ...Завершен11 лет назад
- $20
Есть ряд комментариев клиента, нужно их сегодня выполнить. Доступы и комментарии предоставлю кандидатам. Работы не очень много.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, настроить сайт на шаблоне prestashop, макет установлен, нужны корректировки, сайт http://altinbasak.kz/ Во вложенном файле картинка что нужно сделать, вверху разместить телефоны, уменьшить слайд по высоте и блок справа, создать категории, содать модуль внизу ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад