Вставить в сайт на WP новый слайдер.

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Завершен6 заявок211 просмотров

Сайт www.cras-center.spb.ru

Нужно вставить слайдер http://themes.themepunch.com/?theme=revolution_wp

Исходники все куплены. Дело осталось за малым - засунуть это штуку вместо старого слайдера.

WordPress
11 лет назад
MafiyaRU
Арсений 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$10
1 день
Обращаюсь к Эльдару не первый раз. Человек слова и дела. Сказал - сделал. Все быстро и качественно. Со слайдером разобрался за пол часа. Осталось только наполнить его мне. Вот что получилось cras-center.spb.ru - слайдер на главной. Рекомендую Эльдара как JS + PHP веб программиста всем.
Второй раз сотрудничаю с Арсением и в очередной раз доволен сотрудничеством! Грамотное ТЗ, всегда на связи. По оплате никаких проблем! Всем советую!

Заявки фрилансеров

itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад

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