Помощь с ошибками сайта на Joomla

У сайта на joomla появились 2 проблемы:

1) стали очень долго грузиться страницы, хотя админка работает быстро;

2) тут скорее всего из-за игры с плагинами проблемка: на странице компонента в админке virtuemart вылезло "Virtuemart 2 All in one Installer – Автоматическое обновление" вместо привычной панели.