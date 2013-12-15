На сайте установлен ajax плагин для плавного открытия страниц, но он не совсем корректно отображается. В общем нужно сделать чтобы он корректно работал на всех страницах.
Помощь с ошибками сайта на Joomla
У сайта на joomla появились 2 проблемы:
1) стали очень долго грузиться страницы, хотя админка работает быстро;
2) тут скорее всего из-за игры с плагинами проблемка: на странице компонента в админке virtuemart вылезло "Virtuemart 2 All in one Installer – Автоматическое обновление" вместо привычной панели.
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