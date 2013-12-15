Есть ряд комментариев клиента, нужно их сегодня выполнить. Доступы и комментарии предоставлю кандидатам. Работы не очень много.
Убрать дату, теги и автора в постах WP
Но в определенных категориях.
Сейчас дату, теги и автора убираем при выводе нескольких категорий (список постов). Надо чтобы еще и внутри этих категорий (в постах) убирались эти надписи.
Было бы удобнее купить нужный код, для самостоятельной вставки, чтобы не запариваться фтп доступами.
Выбранный исполнитель
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