Убрать дату, теги и автора в постах WP

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки185 просмотров

Но в определенных категориях.

Сейчас дату, теги и автора убираем при выводе нескольких категорий (список постов). Надо чтобы еще и внутри этих категорий (в постах) убирались эти надписи.

Было бы удобнее купить нужный код, для самостоятельной вставки, чтобы не запариваться фтп доступами.

WordPress
11 лет назад
portnyagin
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ch345
Левон 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Заказ был не из легких, но Левон справился и теперь все работает как надо. Благодарю за хорошую работу!
Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

ch345
Левон 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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