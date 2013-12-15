Убрать дату, теги и автора в постах WP

Но в определенных категориях.

Сейчас дату, теги и автора убираем при выводе нескольких категорий (список постов). Надо чтобы еще и внутри этих категорий (в постах) убирались эти надписи.

Было бы удобнее купить нужный код, для самостоятельной вставки, чтобы не запариваться фтп доступами.