Элемент рейтинга zoo joomla с микроразметкой.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Нужен элемент рейтигна zoo joomla с микроразметкой от schema.org. Можно взять стандартный элемент zoo или написать новый, так чтобы звезды рейтинга отображались в поисковиках. Joomla 1.7 ZOO 2.5.18

Joomla
11 лет назад
qwerty7777
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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