Создание сайта для онлайн-обучения.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок170 просмотров

Здравствуйте!

Нужно создать сайт для подготовки школьников до ЗНО.

Схема проекта:

Школьник, регистрируется на сайте, выбирает предмет и проходит обучение.

Обучение предоставляется в виде набора видео-лекций, после просмотра которой, школьник должен пройти тест. Тест обрабатывается автоматически (есть варианты ответов, есть правильный ответ).

Результат теста отображается в личном кабинете студента в виде графика: шкала X- лекции, шакала - Y- % правильности ответов.

Так же на сайте будет 3 расширения: форум, онлайн-чат, онлайн-семинар. Онлайн-семинар будет проводится через Google+ Hangouts с использованием веб-камеры и мультимедийной доски, механика уже проверена.

Макеты сайта есть во вложении. Дизайн возможно предложится другой.

Так как на сайте планируется большая посещаемость - подобрать движок, который точно не перегружается.

Сдать проект надо до конца января.

Просьба от исполнителя:

1. Портфолио работ.

2. Портфолио работ с необычным функционалом.

3. Предлагаемый БЮДЖЕТ.

По поводу халтурщиков - сразу прошу не не тратить чужое время.

11 лет назад
venger
Тарас 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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