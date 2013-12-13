Joomla 1.5.26 Virtuemart 1.1.5 Требуется поправить шаблон XML выгрузки товаров. Задачи 1) Сейчас цена берётся в целых числах, требуется что-бы цена была до сотых 2) Заменить ...
Создание сайта для онлайн-обучения.
Здравствуйте!
Нужно создать сайт для подготовки школьников до ЗНО.
Схема проекта:
Школьник, регистрируется на сайте, выбирает предмет и проходит обучение.
Обучение предоставляется в виде набора видео-лекций, после просмотра которой, школьник должен пройти тест. Тест обрабатывается автоматически (есть варианты ответов, есть правильный ответ).
Результат теста отображается в личном кабинете студента в виде графика: шкала X- лекции, шакала - Y- % правильности ответов.
Так же на сайте будет 3 расширения: форум, онлайн-чат, онлайн-семинар. Онлайн-семинар будет проводится через Google+ Hangouts с использованием веб-камеры и мультимедийной доски, механика уже проверена.
Макеты сайта есть во вложении. Дизайн возможно предложится другой.
Так как на сайте планируется большая посещаемость - подобрать движок, который точно не перегружается.
Сдать проект надо до конца января.
Просьба от исполнителя:
1. Портфолио работ.
2. Портфолио работ с необычным функционалом.
3. Предлагаемый БЮДЖЕТ.
По поводу халтурщиков - сразу прошу не не тратить чужое время.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Нужно осуществить миграцию сайта с Livestreet на Wordpress (сохраняя структуру ссылок + комментарии,). + Натянуть на Wordpress готовый шаблон + установить на хостинг готовый ресурс. Прошу обращаться ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
есть сайт http://goo.gl/LZmc70 берем шапку от этого сайта берем футер от этого сайта берем бекграунд от этого сайта левую колонку оставляем пустой оформляем место для написания ...Завершен11 лет назад
Вложенный самописный плагин по подтягиванию RSS из заданных источников создает помеху в работе этого SEO плагина: http://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/ а именно - становятся недоступными все подменю в админке, кроме главного подменю "Dashboard" с ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Проблема возникла с кодировкой на сайте, на DLE 9.5. Уже полгода на сайте ничего не делал, и неожиданно стала глючить кодировка, вместо русских символов выводит "�������". При этом в админке русский нормально отображается. Нужно поправить ...Завершен11 лет назад
Для написания интернет магазинов под заказ. Наполнением занимаются заказчики. Оплата за заказ 4-6 т.р.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт на DLE onliner.ws/ нужно: 1 обновить DLE какая там версия точно не скажу , где то 2010 года 2 есть макет, из него нужно сделать шаблон, можно ...Завершен11 лет назад
требуется поставить любую простую Cms для сайта визитки удобную и поставить любой шаблон на нее по тематике, модулей никаких не надо Нужна возможность заполнять разделы материалом и все срок не горит, в ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте, На сайте моем сайте (движок WordPress) появилась проблема, время от времени появляется вредоносный код, который перенаправляет на сайт (если пользователь с мобильного заходит), с которого автоматически устанавливается приложение, при подтверждении в котором снимаются деньги. ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Переносился сайт на другой хостинг. в связи с чем была потеряна возможность нормальной работы с галереей, т.е. не можем найти путь куда выкладывать фото, сами фотографии открываются суженные и растянутые, помимо этого когда заходишь на ...Завершен11 лет назад