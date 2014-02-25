Есть сайт на DLE onliner.ws/ нужно: 1 обновить DLE какая там версия точно не скажу , где то 2010 года 2 есть макет, из него нужно сделать шаблон, можно ...
Настроить шаблон XML выгрузки
Joomla 1.5.26
Virtuemart 1.1.5
Требуется поправить шаблон XML выгрузки товаров.
Задачи
1) Сейчас цена берётся в целых числах, требуется что-бы цена была до сотых
2) Заменить одно значение на статичный текст.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
требуется поставить любую простую Cms для сайта визитки удобную и поставить любой шаблон на нее по тематике, модулей никаких не надо Нужна возможность заполнять разделы материалом и все срок не горит, в ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте, На сайте моем сайте (движок WordPress) появилась проблема, время от времени появляется вредоносный код, который перенаправляет на сайт (если пользователь с мобильного заходит), с которого автоматически устанавливается приложение, при подтверждении в котором снимаются деньги. ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Переносился сайт на другой хостинг. в связи с чем была потеряна возможность нормальной работы с галереей, т.е. не можем найти путь куда выкладывать фото, сами фотографии открываются суженные и растянутые, помимо этого когда заходишь на ...Завершен11 лет назад
Нужно сверстать и запрограммировать корпоративный сайт на Битрикс. Дизайн будет разрабатывается и будет предоставлен исполнителю. Под ключ не предлагать, так как у нас свой дизайнер! Какую лицензию нужно купить под проект и есть ли у ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Никакого магазина на сайте нет. Робокасса нужна для оплаты одной единственной услуги - оргвзноса - за месяц, за квартал, за годЗавершен11 лет назад
Есть сайт на движке litepublisher со статьями Нужно перенести их в wordpress с сохранением ссылок по которым доступны статьиСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо до работать сайт на системе управления Drupal Есть список задач для доработки сайта туристической тематикиСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Симптом: набираем адрес, сайт доооооолго грузится, потом открывается, на первой странице ошибка 404 , при этом дизайн, меню - открывается. Затем жмем обновить окно Ф5 и сайт уже открывается нормально, все меню работают. Желающим ...Завершен11 лет назад
- $100
Сайт-визитка базируется на Joomla http://www.parisaumoisdaout.com Задача стояла, превратить сайт-визитку в он-лайн магазин и запустить продажи через интернет. Для этого, был установлен модуль VirtueMart (далее VM), настроен кое-как ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад