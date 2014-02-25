Настроить шаблон XML выгрузки

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки158 просмотров

Joomla 1.5.26

Virtuemart 1.1.5

Требуется поправить шаблон XML выгрузки товаров.

Задачи

1) Сейчас цена берётся в целых числах, требуется что-бы цена была до сотых

2) Заменить одно значение на статичный текст.

Joomla
11 лет назад
pointer700
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Всё ок
Все отлично.

Заявки фрилансеров

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад