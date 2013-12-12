Улучшение имеющейся конфигурации Joomla+VirturMart

Сайт-визитка базируется на Joomla

http://www.parisaumoisdaout.com

Задача стояла, превратить сайт-визитку в он-лайн магазин и запустить продажи через интернет.

Для этого, был установлен модуль VirtueMart (далее VM), настроен кое-как PayPal.

Но проанализировав сайт, видно, что VM настроен не полностью, товары отображаются, но категорий товаров не видно. Страница с каталогом, с деталями товара и корзиной не очень опрятного вида, переменные типа COM_VIRTUEMART_SEND_MAIL_BUTTON выскакивают в интерфейсе пользователя по ходу работы с сайтом.

Задача

Не трогая PHP, верстку..., нужно пересмотреть конфигурацию VM + Joomla и довести ее до рабочего состояния.

Вопросы, которые встают сразу:

1/ Не понятно, почему нет категорий товаров в магазине (сейчас 2 категории активные в админке, а видим товары только одной Luminaires)

2/ Пользователь не понимает, что для того чтобы купить товар он должен кликнуть на его картинке, это не нормально, обычно мы должны видеть что-то типа кнопки «Добавить в корзину», не заходя еще в само описание товара (это скорее всего потребует установки дополнительного модуля, какого?)

3/ Уменьшить картинки самих товаров, чтобы их отобразить в ряд в большем количестве