Добрый день Нужно внести небольшие правки на сайт написанный на modx(туризм) 1. Поправить стили в блоке рассылки 2. Немного поправить вывод таблицы туров 3. Возможны иные мелкие правки. ...
Доработка темы WORDPRESS (King Size)
Необходима небольшая доработка:
Добавить (или переместить) виджет, изменить отображение галереи на странице - это основное, возможно добавление заданий (аналогичного объема), с дополнительной оплатой соответственно.
Способ оплаты: на выбор исполнителя. Оплата или 50\50, или 100% постоплата.
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