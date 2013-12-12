Доработка темы WORDPRESS (King Size)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки156 просмотров

Необходима небольшая доработка:

Добавить (или переместить) виджет, изменить отображение галереи на странице - это основное, возможно добавление заданий (аналогичного объема), с дополнительной оплатой соответственно.

Способ оплаты: на выбор исполнителя. Оплата или 50\50, или 100% постоплата.

WordPress
11 лет назад
slayer_artem
Николенко 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров