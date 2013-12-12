CMS Data-Life

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Нужен PHP программист на CMS Data-Life

Требование - уверенное знание Data Life Engine

Владение PHP 5, MySQL 5

Владение ООП

Задачи - модифицирование и доработка скрипта для CMS Data-Life

Задача №1 - сделать загрузку и чтение XML файла с помощью функции SimpleXML

MySQLPHP
11 лет назад
igramnet
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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