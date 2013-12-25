Сверстать сайт визитку на joomla 3.1

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок199 просмотров

Сверстать и натянуть на joomla 3.1 довольно простенький сайт. Эскиз главной - во вложении. ТЗ и внутренние отправлю исполнителю.

Joomla
11 лет назад
fenixvl
61 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

greenkaktusx
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$160
5 дней
Работой Алексея доволен. Исполнено в срок, практически без доработок. Были просьбы сверх ТЗ, их Алексей тоже сделал без лишних вопросов. Рекомендую.
Было приятно поработать с Владимиром. Четкое ТЗ, отличное понимание того, что заказчик хочет видеть на выходе. Своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

greenkaktusx
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад