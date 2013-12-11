Хорошо знающий WebAsyst Shop Script Для текущих мелких задач, и возможно длительного сотрудничества. Если вы из СПб - дополнительный плюс.
Интернет магазин на OpenCart
Доброго времени суток! Требуется выполнить натяжку верстки и необходимый программинг на cms OpenCart. Жду предложений по цене и срокам. Описание функционала в приложении.
Уважаемые фрилансеры прошу внимательно читать требуемые задачи. Верстка уже есть, зачем предлагать дизайн))
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