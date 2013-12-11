Интернет магазин на OpenCart

Доброго времени суток! Требуется выполнить натяжку верстки и необходимый программинг на cms OpenCart. Жду предложений по цене и срокам. Описание функционала в приложении.

Уважаемые фрилансеры прошу внимательно читать требуемые задачи. Верстка уже есть, зачем предлагать дизайн))