Интернет магазин на OpenCart

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Закрыт6 заявок168 просмотров

Доброго времени суток! Требуется выполнить натяжку верстки и необходимый программинг на cms OpenCart. Жду предложений по цене и срокам. Описание функционала в приложении.

Уважаемые фрилансеры прошу внимательно читать требуемые задачи. Верстка уже есть, зачем предлагать дизайн))

Opencart
11 лет назад
maksimka44
Максим 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров