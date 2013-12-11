Хорошо знающий WebAsyst Shop Script Для текущих мелких задач, и возможно длительного сотрудничества. Если вы из СПб - дополнительный плюс.
Перенести сайт на WP
Нужно перенести сайт на WP от одного хостера к другом.
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