Выполнить небольшие апдейты на сайте Joomla 2.5

Есть готовый проект на Joomla 2.5. Необходимо выполнить следующее:

1. Новости сделать раздельными для каждой категории (сейчас они общие для всех)

3. Общие новости нужно архивировать, как то обозначать их и скидывать в архив. Добавить возможность делится каждой новостью в соц сетях.

3. Карусель добавить в админку, чтобы можно было управлять кол-ом и наполнением слайдов - сейчас можно править только вручную через правку php-файла.