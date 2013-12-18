Выполнить небольшие апдейты на сайте Joomla 2.5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок162 просмотра

Есть готовый проект на Joomla 2.5. Необходимо выполнить следующее:

1. Новости сделать раздельными для каждой категории (сейчас они общие для всех)

3. Общие новости нужно архивировать, как то обозначать их и скидывать в архив. Добавить возможность делится каждой новостью в соц сетях.

3. Карусель добавить в админку, чтобы можно было управлять кол-ом и наполнением слайдов - сейчас можно править только вручную через правку php-файла.

JoomlaPHP
11 лет назад
aglovlyuk
Алексей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$50
5 дней
Высокое качество, ответственное исполнение. Александр сделал даже больше, чем просилось изначально. Рекомендую.
Спасибо за проект, всё отлично.

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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