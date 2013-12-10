Готовый дизайн на Wordpress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок160 просмотров

Необходимо сделать шаблон (готовый проект) на Worpdress на основе этого сайта http://goo.gl/2r9o4g (весь дизайн полностью взять отсюда, html и исходников нету) + добавить форму контактов и дизайн не большой карты. На сайте также будет 3 языка.

Ждем предложений.

HTMLWordPress
11 лет назад
readweb
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров