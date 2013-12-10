CMS OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок121 просмотр

http://ewtextile.ru/ стоит на OpenCart CMS

Нужен человек, который:

1. натянет общую верстку на все страницы сайта

2. Уберет со страниц кнопки "купить"

3. Создаст ЧПУ и обработает все текущие страницы под чпу

4. заместо информации о покупке возможность вставлять контент

+ доработки по мере общении в skype

Opencart
11 лет назад
masite
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров