Есть макет Html нужно сверстать на нем тему OpenCart Пишите предложения по цене и срокам, сразу скажу без предоплаты, можно БС
CMS OpenCart
http://ewtextile.ru/ стоит на OpenCart CMS
Нужен человек, который:
1. натянет общую верстку на все страницы сайта
2. Уберет со страниц кнопки "купить"
3. Создаст ЧПУ и обработает все текущие страницы под чпу
4. заместо информации о покупке возможность вставлять контент
+ доработки по мере общении в skype
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт11 лет назад
сайт на вебасисте , после переноса на новый хостинг - перестала работать админка, надо бы разобраться в чем дело. Все доступы - есть.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
При переносе WP сайта с одного хостинга на другой - возникла какая то ошибка - http://h59549.srv4.test-hf.ru/ Нужно найти причину и объяснить мне в чем дело.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сделать на сайте обратную связь. Несколько полей, одно поле с выпадающим списком. Данные отправляются на 2 e-mail. (все поля обязательные, при не заполнении – выделяется красным) После ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт11 лет назад
ТЗ прикреплено. Интересует приблизительная цена и срок. Оплата вебмани рубли.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт поднятый на Prestashop на коммерческом шаблоне . Адрес сайта: http://bimbishop.ru Необходимо: - Настройка шаблона по предоставленным макетам. - Дизайн не меняеться. Возможно небольшие корректировки верстки. ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть готовый дизайн сайта в PSD. Необходимо по нему сделать сайт на системе Joomla 2.5. Ничего особо сложного в сайте нет - из нестандартного - защищенная зона для зарегистрированных пользователей, особый скрипт обратной связи ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно натянуть html шаблон (не установить тему на вордпресс а именно натянуть html) Жду ваших предложений вопросы в лсСистемы управления (CMS)10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен знающий человек по цмс CMS Contao, требуется: доделать уже имеющийся проект на этой цмс, переверстать дизайн (новый) доделать основной функционал (внедрить новые алгоритмы обработки данных). Работа срочная, сразу скайп и цену.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сверстать и запрограммировать на Друпал 7 информационный ресурс для фотографов. Дизайн будет разрабатывается и будет предоставлен исполнителю. Хочу определиться с программистом, который будет смотреть и корректировать макеты на стадии создания дизайнером. Так как часто ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад