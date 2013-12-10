Добрый день, требуется специалист для доработки формы на php для Wordpress Есть посадочные страниц на сайте с установленным WordPress: www.Smhomes.ru Использована тема Enfold. Установлен код для Яндекс.Метрика. Сделаны формы отправки средствами CF7, которая ...
Верстка и программирование на Drupal 7
Нужно сверстать и запрограммировать на Друпал 7 информационный ресурс для фотографов. Дизайн будет разрабатывается и будет предоставлен исполнителю. Хочу определиться с программистом, который будет смотреть и корректировать макеты на стадии создания дизайнером. Так как часто бывает, что дизайн не совместим с программированием. Хотим найти человека не на один проект, так как интересные и нетривиальные проекты периодически будем делать. Под ключ не предлагать, так как у нас свой дизайнер!
ТЗ приложил к проекту. Указывайте стоимость и сроки на программирование!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый вечер! Нужно СРОЧНО доработать сайт на WP: - дать возможность зарегистрированным пользователям публиковать проекты - установить доп плагины (2шт) - сделать две контактные формы ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Имеется готовая верстка, которую необходимо установить на CMS 1С Битрикс редакции "Стандарт" согласно техническому заданию. Просьба писать стоимость и сроки выполнения. Обязательно: - точное соответствие ТЗ (это критично, тк конечный ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть сайт http://israelland.ru Необходимо внести изменения в существующий сайт, а так же внедрить новый функционал в системе управления сайтом и добавить две новые страницы. Все необходимые изменения описаны в тех задании (прилагается). Имеется дизайн ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Приветствую. Необходимо собрать интернет магазин на Битрикс. Подробное ТЗ http://rghost.ru/50830140Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется срочно обновить движок Джумла на 2 сайтах. На одном стоит 1.5.7, на другом 1.5.20, нужно обновить до последнейСистемы управления (CMS)10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Apart5.com на сайте выставлены квартиры по адресам , задача : при добавлении новой квартиры чтобы она отмечалась на карте яндекса и на карте метро МосквыСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Сайт на Битрикс, необходимо повесить новый дизайн. Всем заинтересовавшиемся прошу писать в личку. Интересует ориентировочная цена и срокиСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! 1.Сайт на cms ruby on rails. В админке не могу вносить проекты и фото в портфолио. Выдает ошибку: We're sorry, but something went wrong. 2. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад