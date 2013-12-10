Верстка и программирование на Drupal 7

Нужно сверстать и запрограммировать на Друпал 7 информационный ресурс для фотографов. Дизайн будет разрабатывается и будет предоставлен исполнителю. Хочу определиться с программистом, который будет смотреть и корректировать макеты на стадии создания дизайнером. Так как часто бывает, что дизайн не совместим с программированием. Хотим найти человека не на один проект, так как интересные и нетривиальные проекты периодически будем делать. Под ключ не предлагать, так как у нас свой дизайнер!

ТЗ приложил к проекту. Указывайте стоимость и сроки на программирование!